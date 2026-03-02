В Челябинскую область не пустили больше 40 тонн фиников

На границе с Челябинской областью запретили ввоз более 40 тонн фиников из-за несовпадения данных маркировки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения сотрудники ведомства выявили 28 февраля и 1 марта при проведении постоянного круглосуточного контроля вблизи российско-казахстанского участка государственной границы в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Челябинская область) совместно с пограничниками и таможенникамию
Две партии фиников следовали из Туркестанской области Казахстана в Красноярск с разгрузкой в Екатеринбурге.
При проверке документов и осмотре автомобилей, перевозивших в общей сложности 43,5 тонны фиников оказалось, что данные на маркировке не соответствуют данным в фитосанитарных сертификатах: на коробках значится иранское происхождение продукции, в документах страной происхождения обозначен Китай. Не совпадал и адрес получателя груза.
За нарушение Единых карантинных фитосанитарных требований составлены акты.
Машины с финиками под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращены на территорию сопредельного государства.
