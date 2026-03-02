В Челябинской области резко сократилось количество поддельных купюр

На Южном Урале обнаружили больше полусотни фальшивок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центробанка России по Челябинской области, в 2025 году в банках региона обнаружили 52 поддельные купюры Банка России. Число фальшивок уменьшилось в два раза по сравнению с 2024 годом.

Чаще всего, как и раньше, подделывают банкноты крупных номиналов: в прошлом году из оборота выведено 20 фальшивок номиналом 5000 рублей и 22 – номиналом 1000 рублей. Также специалисты выявили одну фальшивую банкноту номиналом 2000 рублей. Но встречались среди подделок и купюры некрупных номиналов: пять пятисотрублевых, одна сторублевая и три пятидесятирублевые.

«При проверке на подлинность рекомендуем обращать внимание на все наличные деньги, которые попадают в кошелек. На купюрах должны присутствовать четкие водяные знаки, защитная нить, рельефный на ощупь текст «Билет Банка России». Не пытайтесь расплатиться купюрой, которая вызвала подозрение. Лучше отнесите ее на экспертизу в коммерческий банк», – посоветовала управляющий Челябинским отделением Банка России Елена Федина.

Вся актуальная информация о признаках подлинности российских денег, в том числе модифицированных банкнот, есть на сайте регулятора в разделе «Банкноты». Кроме того, на официальном сайте ЦБ России можно бесплатно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое может подсказать, как распознать подделку.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube