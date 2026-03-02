Несколько десятков многоквартирных домов в Челябинске останутся без воды

В нескольких районах Челябинска отключат водоснабжение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, ограничения связаны с плановыми работами на водоводе.
Завтра, 3 марта, с 9:00 до 21:00 в связи будет временно прекращено водоснабжение в Металлургическом районе областного центра по адресам:
улица Ярослава Гашека: 1, 4, 6, 8;
улица Сталеваров: 9, 11, 13, 34, 36, 38.
Также масштабное отключение воды запланировано в Курчатовском районе.
С 9:00 до 17:00 без водоснабжения останутся жители дома №76 по Комсомольскому проспекту.
С 13:30 до 18:00 будет временно прекращено водоснабжение по адресам:
улица Чичерина: 4, 4б, 8а;
улица Салавата Юлаева; 1, 1а, 1в, 3, 3а, 3в;
Комсомольский проспект: 124, 126,130а, 132, 132а, 134.
Кроме того, под отключение попадут административные здания:
улица Чичерина: 4, 4б, 8а;
улица Салавата Юлаева:1б, 3б, 5;
Комсомольский проспект, 128, 130;
улица Рязанская, 12/1.
А также жители частного сектора:
улица Кудрина: 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Качалина, 2;
улица Полянка: 8, 12;
улица Рязанская, 8.
Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.
По всем вопросам можно обратиться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.
