Несколько десятков многоквартирных домов в Челябинске останутся без воды

В нескольких районах Челябинска отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, ограничения связаны с плановыми работами на водоводе.

Завтра, 3 марта, с 9:00 до 21:00 в связи будет временно прекращено водоснабжение в Металлургическом районе областного центра по адресам:

улица Ярослава Гашека: 1, 4, 6, 8;

улица Сталеваров: 9, 11, 13, 34, 36, 38.

Также масштабное отключение воды запланировано в Курчатовском районе.

С 9:00 до 17:00 без водоснабжения останутся жители дома №76 по Комсомольскому проспекту.

С 13:30 до 18:00 будет временно прекращено водоснабжение по адресам:

улица Чичерина: 4, 4б, 8а;

улица Салавата Юлаева; 1, 1а, 1в, 3, 3а, 3в;

Комсомольский проспект: 124, 126,130а, 132, 132а, 134.

Кроме того, под отключение попадут административные здания:

улица Чичерина: 4, 4б, 8а;

улица Салавата Юлаева:1б, 3б, 5;

Комсомольский проспект, 128, 130;

улица Рязанская, 12/1.

А также жители частного сектора:

улица Кудрина: 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

улица Качалина, 2;

улица Полянка: 8, 12;

улица Рязанская, 8.

Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

По всем вопросам можно обратиться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

