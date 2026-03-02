В Челябинске дети попали в больницу после посещения бассейна

Челябинцы подозревают, что дети могли отравиться парами хлора.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска начало проверку информации о заболевании школьников после купания в одном из бассейнов города.
О возможном отравлении детей заявили их родители. По словам челябинцев, они отдыхали семьями в водно-развлекательном комплексе на Молодогвардейцев.
На обратном пути дети почувствовали себя плохо, у них появилась резь в глазах. В больнице, куда их доставили, медики определили у школьников отравление парами хлора.
«Прокуратура района с привлечением специалиста Роспотребнадзора проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании услуг населению», – заявили в надзорном ведомстве.
По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Челябинск, Виктор Елисеев
