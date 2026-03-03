3 марта ожидаются следующие события – Челябинск

03.03.2026, вторник

10:00 Челябинск – «Творите собственным умом»: мастер-класс по поиску научной информации в электронных библиотеках ЧОУНБ и ресурсах открытого доступа и оформлению научных текстов по ГОСТу (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр) (по записи)

10:00 Челябинск – «Киберкот(д)»: интеллектуальная игра для расширения кругозора в области цифровой трансформации и технологий будущего. Участие от 4 до 20 человек (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр) (по записи)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

14:00 Челябинск – Практикум «Поиск информации» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Творческий мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок для мамы» (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

15:00 Челябинск – Открытые консультации по работе с ресурсами Президентской библиотеки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча, посвящённая творчеству Виссариона Белинского (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы) (по записи)

15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

16:00 Челябинск – Праздничная концертная программа «Признание в любви» мужского ВИА «Берега» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Концерт студентов и выпускников ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:30 Челябинск – Лекторий «Комбайнер страны Советов: уральский след в биографии Михаила Горбачева» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

