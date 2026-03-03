В Челябинской области родители погибшего бойца СВО едва не отдали мошенникам 12 миллионов рублей

В Кизильском районе полиция задержала аферистов, пытавшихся забрать 12 миллионов рублей у пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на подозрительное поведение пожилых супругов обратили внимание сотрудники местного отделения банка.

В кредитное учреждение обратились пенсионеры 77 и 74 лет. Супруги хотели снять со счета около 12 миллионов рублей. Менеджеры, решив, что пожилые южноуральцы попали на удочку мошенников, сообщили о визите в дежурную часть полиции.

Прибывшие на место оперативники выяснили: пенсионерам позвонили неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ. Зная, что сын супругов погиб на СВО, они убедили их снять все накопления и передать курьерам, чтобы «обменять небезопасные деньги».

Дело оставалось за малым. Однако в ситуацию вмешались сотрудники банка. Подозреваемых в мошенничестве задержали.

Начальник ОМВД поблагодарил банковских работников, вручив благодарственное письмо руководителю местного отделения банка.

Челябинск, Виктор Елисеев

