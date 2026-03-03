Решение суда есть – воды нет. Глава СКР вмешался в историю со «сказочным» водоснабжением жителей Чебаркуля

Руководство СКР взяло на контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем водоснабжении жителей Чебаркуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, о совсем не сказочной жизни обитатели многоквартирного дома и других зданий жилищного фонда, расположенных на территории санатория «Лесная сказка» в Чебаркуле рассказали в одном из аккаунтов силового ведомства в социальных сетях.

Горячей воды жильцы «Лесной сказки» не видели в своих кранах с 2024 года. В январе прошлого года в законную силу вступило решение суда об обеспечении бесперебойного круглосуточного горячего водоснабжения, но воды нет до сих пор. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления ведомства Алексею Лыжину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

