Вторник, 3 марта 2026, 10:39 мск

Челябинск

«Трактор» остался без основного вратаря

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников закончит сезон досрочно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной этого стало физическое состояние хоккеиста после полученной им 1 марта в начале матча с «Ак Барсом» травмы.

«После медицинского обследования, учитывая установленный характер травмы, шансов выйти на лед в нынешнем сезоне у Мыльникова нет», – сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-службу ХК «Трактор».

Напомним, Мыльников долгое время находился в тени основных голкиперов клуба. Однако после перехода Зака Фукале в минское «Динамо» в нынешнеее межсезонье, а также неудачи с подписанием Криса Дригера (вратарь сыграл за челябинскую команду 23 матча, после чего покинул клуб) у челябинца появился шанс проявить себя.

26-летний Сергей Мыльников стал основным вратарем «Трактора», проведя в текущем сезоне КХЛ 31 игру, в которых одержал 14 побед с 91% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,75.

Теперь челябинский клуб остался без основного вратаря. Пока место в створе занял 26-летний Дмитрий Николаев, пришедший в клуб в январе этого года и отыгравший в КХЛ в нынешнем сезоне 3 матча.

Челябинск, Виктор Елисеев

