На Южном Урале завоют сирены

В Челябинской области пройдет плановая проверка системы оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, завтра, 4 марта, в регионе состоится плановая комплексная проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей.

По информации мэрии Челябинска, электросирены и громкоговорители будут работать c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35.

Услышав звуки электросирены, необходимо прослушать информационное сообщение через проводную радиоточку, радиоприемник (FM-вещание радио «Россия»), телевизор (Первый канал; Россия-1; Матч ТВ; НТВ; Пятый канал; Россия-К; Россия-24; Карусель; ОТР; ТВ Центр).

В рамках проверки текст сообщений будет передаваться в течение одной минуты.

Дополнительно для оповещения задействуют вызывные домофонные панели «Интерсвязи» (в них будет звучать проверочное речевое сообщение), мобильное приложение «МЧС России» (будет передано push-сообщение). На экранах в городском общественном транспорте появится сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Никаких действий южноуральцам предпринимать будет не нужно.

Челябинск

