Коркинец ответит в суде за угрозы убийством 12-летнему школьнику

В Челябинской области будут судить мужчину, пригрозившему убить подравшегося с его сыном школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Коркино утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется в угрозе убийством. Сам инцидент произошел в сентябре 2025 года. В школе вспыхнул конфликт между учениками 6 класса. Слово за слово – и школьники решили выяснить отношения в драке на улице.

Однако честного поединка не получилось. Один из учеников позвонил своему отцу и сообщил, что его бьют. Мужчина примчался на место конфликта, схватил 12-летнего оппонента чада за руку и сказал сыну, чтобы тот несколько раз ударил его, что тот и сделал.

После этого коркинец схватил мальчика двумя руками за куртку, приподнял, начал трясти, выражаясь при этом нецензурной бранью и угрожая убийством.

Ребенок был сильно напуган, так как верил в то, что южноуралец не шутит.

В рамках уголовного дела прокурором в интересах школьника заявлен иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

