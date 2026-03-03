Северо-запад Челябинска ждет еще одно масштабное отключение водоснабжения

Несколько тысяч челябинцев останутся без воды на 10,5 часов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, причина ограничений – плановые работы на водоводе.
Завтра, 4 марта, с 9:30 до 20:00 будет временно прекращено водоснабжение в Калининском районе областного центра по следующим адресам:
улица Молодогвардейцев, 61а, 65а;
улица Братьев Кашириных, 105, 105б, 107, 107а, 107б, 107б корпус1, 107в.
Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.
По всем вопросам можно обратиться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.
Отметим, что это второе масштабное отключение водоснабжение на северо-западе Челябинска. Сегодня, 2 3 марта, ограничения введены в нескольких десятках многоквартирных домов и частном секторе в Курчатовском районе города.
Челябинск, Виктор Елисеев
