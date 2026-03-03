В Челябинской области готовятся к взрывным работам на реках региона

На Южном Урале готовятся к весеннему паводкоопасному периоду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, уже сегодня и завтра, 3 и 4 марта, спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы будут проводить работы по искусственному ослаблению льда на реке Сим в Аше.

На следующей неделе на реках Южного Урала прогремят взрывы. В период с 10 по 30 марта в Аше на реке Сим и Варне на реке Нижний Тогузак запланированы взрывные работы.

Распиловка льда будет проводиться в Троицком городском округе на реке Уй с 17 по 24 марта, в Брединском – на реке Берсуат с 23 по 25 марта и в Ашинском округе – на реке Сим с 03 по 06 марта.

Чернение льда планируется проводить в Ашинском районе на реках Сим и Мань-Елга с 10 по 13 марта, в Пластовском округе – на прудах в селах Демарино и Борисовка 20 марта, в Катав-Ивановском – на реках Катав и Юрюзань, в Орловском сельском поселении – на реке Катав с 2 по 20 марта, в Нагайбакском – на реках Кызыл-Чилик, Гумбейка, Черная и на Хрустальном пруду с 1 по 8 марта.

Между тем, синоптики заявляют, что высота снега в региона в этом году выше нормы. Так, по данным снегосъемки на 28 февраля наибольшая высота снежного покрова отмечена местами в крайних северных (Верхний Уфалей), горных северо-западных (Златоуст), северо-восточных (Бродокалмак) и юго-восточных (Троицк) районах – 50-54 сантиметра, отмечают в Челябинском гидрометцентра.

На остальной территории области высоту сугробов оценивают в 30-47 сантиметров. По оценке синоптиков, высота снежного покрова в области в этом году превышает норму на 5-25 сантиметров. Лишь в крайних западных и местами крайних северных районах снежные сугробы в текущем сезоне на 5-15 сантиметров ниже нормы.

Челябинск

