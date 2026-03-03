В Челябинской области продлили запрет на движение по М-5

Движение автобусов и фур по южноуральскому участку М-5 закрыто до утра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, временное ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал», введенное вчера, 2 марта, в связи с непогодой, продлено до 9:00 среды, 4 марта.

Напомним, с 22:00 понедельника, 2 марта, движение автобусов и маршрутных такси, а также грузовых машин, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, на участке км 1799+500 – км 1548+651 (от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль) запрещено.

Открыть трассу планировалось сегодня, 3 марта, в 17:00. Однако ограничения продлили до 9:00 среды, 4 марта.

Между тем, синоптики продлили экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе: сегодня и ночью 4 марта в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильный снег, метели, снежные заносы.

Челябинск, Виктор Елисеев

