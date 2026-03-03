Чиновники подумывают пустить трамвай с вокзала в Ленинский район Челябинска под землей

Структура правительства Челябинской области предложила обосновать идею закопать трамвайные пути с железнодорожного вокзала в Ленинский район Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , электронный аукцион на право выполнения работ по корректировке обоснования инвестиций в строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина в областном центре объявило АО «Челябинский метротрамвай». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

На оплату контракта заказчик готов направить 29,7 миллиона рублей. Победителю торгов предстоит скорректировать обоснование экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект и его описание, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и место размещения объекта, а также актуализировать ранее принятые решения. При этом разработчикам предлагается дополнительно рассмотреть вариант «строительства с пересечением трамвайной линией железнодорожных путей станции Челябинск – Главный и улицы Игуменка с подземным прохождением трассы».

О планах строительства трамвайной линии от вокзала в Ленинский район с пересечением железнодорожного узла в правительстве Челябинской области заявили в преддверии транспортной реформы в агломерации «Большой Челябинск» и масштабной реконструкции сети электротранспорта. В октябре 2023 года региональный миндортранс заключил контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина» стоимостью 147,8 миллиона рублей. Тогда предполагалось расширить путепровод Челябинск-Главный и вывести трамвай на мост, проходящий над железнодорожным узлом и соединяющий Ленинский район с центром города.

Однако, по информации сайта госзакупок, в июле прошлого года контракт расторгли. Теперь структурах правительства Челябинской области решили рассмотреть вариант запуска трамвая под землей.

Челябинск

