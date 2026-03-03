Для выпускников девятых классов введут обязательный устный экзамен по истории

С 2027-28 учебного года будет введен обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства просвещения России, в России завершается процесс подготовки единых государственных учебников истории. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Чиновник напомнил, что с 2023 года по ним учатся старшеклассники, с 2024 года – студенты колледжей. С 1 сентября 2025 года на новые учебники перешли учащиеся 5-7-х классов, а с 1 сентября 2026 года на обучение по ним перейдут 8-9-е классы.

Таким образом, начиная с сентября 2026 года все школы страны будут работать по единым государственным учебникам истории, где всеобщая история и история России объединены в них в единый курс, а центральное место отведено нашей стране и традиционным ценностям.

Также в минпросвещении синхронизировали содержание образовательных программ с основным и единым государственными экзаменами. «С 1 сентября 2025 года во всех школах введены единые программы. Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9-м классе перед основным государственным экзаменом», – рассказал министр.

В 2026-27 учебном году министерство планирует совместно с Рособрнадзором провести мероприятия по ознакомлению с форматом устного экзамена для учителей. В следующем, 2027-28 учебном году, новые испытания войдутэкзамены должны пройти новое испытание будет введено для учеников основной школы. Для выпускников 11-х классов экзамен по истории как экзамен по выбору для поступления в вузы на гуманитарные специальности сохранится.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube