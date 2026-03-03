Отравление детей после посещения бассейна в Челябинске привело к уголовному делу

В Челябинске возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью несовершеннолетним во время посещения бассейна.

Как уже сообщал «Новый День» , инцидент произошел в минувшие выходные в Курчатовском районе Челябинска. По словам родителей детей, в одном из бассейнов школьников отравились парами хлора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

По данным следствия, 1 марта текущего года четверо детей в возрасте от 8 до 13 лет и один взрослый, вернувшись домой после посещения банно-развлекательного комплекса, расположенного по улице Молодогвардейцев, почувствовали недомогание: появились тошнота, головная боль, жжение в глазах, боль в горле, кашель. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение.

В настоящее время следователь СК России провел осмотр места происшествия, запросил документацию, касающаяся работы заведения, в том числе соблюдения ответственными работниками санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube