Отравление детей после посещения бассейна в Челябинске привело к уголовному делу

В Челябинске возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью несовершеннолетним во время посещения бассейна.
Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные в Курчатовском районе Челябинска. По словам родителей детей, в одном из бассейнов школьников отравились парами хлора.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.
По данным следствия, 1 марта текущего года четверо детей в возрасте от 8 до 13 лет и один взрослый, вернувшись домой после посещения банно-развлекательного комплекса, расположенного по улице Молодогвардейцев, почувствовали недомогание: появились тошнота, головная боль, жжение в глазах, боль в горле, кашель. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение.
В настоящее время следователь СК России провел осмотр места происшествия, запросил документацию, касающаяся работы заведения, в том числе соблюдения ответственными работниками санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
