Гигантскую снежную гору у дороги маленькие челябинцы превратили в место для опасных игр

Жители Тополиной аллеи в Челябинске обеспокоены опасными играми детей на выросшей во дворе снежной горе.

Как передает корреспондент «Новый День» , детвора ежедневно облепляет гору снега у парковки во дворе дома на Тополиной аллее в Челябинске, рискуя в любой момент свалиться под колеса проезжающим машинам.

Опасный отвал горожане заметили у многоэтажки по адресу: улица Академика Сахарова, 10. На гору высотой несколько метров, образовавшуюся из сгребаемого при уборке снега, забирается малышня, играя в «царя горы». При этом рядом расположена парковка, а мимо периодически проезжают автомобили. И вряд ли кто-нибудь гарантирует, что очередная машина успеет остановиться, если со снежной кучи на дорогу скатится ребенок.

«По правилам запрещено в таких местах складировать снег», – настаивают горожане в обсуждении публикации в тг-канале издания 74.ру. Однако другие челябинцы резонно замечают: «Везде такие горки, тракторами нагребли кучи, а дети с них скатываются прямо на проезжую часть. Вывозить, похоже, не думают эти горы снежные, грязные».

Интересно, что в соседнем Екатеринбурге чистят снег, указывают комментаторы. «Грузят снегоуборочной техникой в самосвалы и сразу вывозят. На улицах нет куч, в этом году прям хорошо убирают. Почему в Челябинске нет подрядчиков с нормальной снегоуборочной техникой?» – задаются вопросом челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

