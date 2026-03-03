«Металлург» прервал серию поражений

Магнитогорский «Металлург» в Минске не оставил шансов «Динамо» – 3:0.

Как передает корреспондент «Новый День» , с самого начала минчане бросились атаковать, но ошеломить гостей им не удалось.

На 11-й минуте хозяева остались в меньшинстве. И на 13-й минуте «сталеварам» удалось реализовать численное преимущество. Егор Яковлев отдал шайбу направо в круг для вбрасывания Роману Канцерову, тот прострелил на пятак. Шайба попала в Дерека Барака и отскочила Андрею Козлову. А он сходу отправил ее в ворота «Динамо» – 1:0, «Металлург» открывает счет.

Это как будто оглушило минчан. Отыграться в первом периоде они так и не смогли. Более того, на 20-й минуте Владимир Ткачев прострелил на пятак, а там Роман Канцеров, падая, протолкнул шайбу в ворота – 2:0.

Во время перерыва хозяева собрались, и с началом второго периода вновь бросились в атаку. Магнитогорцам практически не давали бить. В итоге за вторые двадцать минут «сталеварам» удалось нанести лишь один удар по воротам. «Динамовцы» записали на свой счет 15 ударов в створ. Но счет на табло так и не изменился.

В ретьем игровом отрезке хозяева были не менее настойчивы. Хотя и у магнитогорцев получалось иногда огрызаться. Но шайба не шла в ворота ни у тех, ни у других.

На 57-й минуте минчане сняли голкипера. Но проиграли «динамовцы» вбрасывание в зоне «Металлурга», и Андрей Козлов, получив шайбу от Владимира Ткачева, добежал до зоны хозяев и поразил пустые ворота – 3:0.

От этого удара минчане оправится уже не смогли. Уверенная победа «Металлурга» после серии невнятных матчей и трех поражений подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

