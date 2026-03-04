4 марта ожидаются следующие события – Челябинск

04.03.2026, среда

10:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию «карты желаний» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал каталогов) (по записи)

10:30 Челябинск – Гостиная психолога (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная III Международному турниру по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области, который пройдет во дворце спорта «Юность» 14-15 марта (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:30 Челябинск – Мастер-класс «Букет для мамы» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Встреча «Юрий Поляков – последний советский писатель» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Акция «Читаем вслух рассказы о маме» для школьников (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – «Рождение библиотеки на заре XX века»: лекция о городе и его жителях, о стремлении к знаниям, определившем наше культурное настоящее (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – «Карнавальные праздники разных народов» в рамках Этнокультурного марафона «Нас объединил Челябинск» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Букет прекраснейших цветов» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок для мамы» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Концертная программа «Есть в женщине особая загадка» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

18:00 Челябинск – «Код Гоголя: профайлинг бессмертных душ»: мастер-класс по определению типов личности героев произведений Гоголя (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

