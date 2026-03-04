В Челябинске за сутки выпала почти месячная норма осадков

Снегопад продолжался в Челябинске больше суток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, снегопад продолжается в городе больше суток.

Не прекращались осадки и минувшей ночью. За это время в областном центре выпало 9,5 миллиметров снега.

Всего же за последние сутки зарегистрировано 12,5-14 миллиметров осадков (в зависимости от района).

При этом месячная норма марта – 15 миллиметров.

Челябинск, Виктор Елисеев

