Воды и снега – больше нормы: к половодью Южный Урал подходит в более сложной обстановке, чем год назад

Наиболее неблагоприятная паводковая обстановка может сложиться в бассейне реки Уй, горнозаводской зоне и юге Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, расчетные косвенные характеристики осеннего увлажнения почвогрунтов на бассейнах рек Челябинской области составили 70-130% нормы.

В феврале водность большинства рек Южного Урала составляла 150-290% нормы, на отдельных участках – превышала норму в 3,9-4,8 раза.

По данным на 28 февраля запасы воды в бассейнах рек Тобола и Урала находились около и выше нормы этого периода. Запасы воды в снежном покрове составляли 84-198% от нормы (123-183% от прошлого года). В горнозаводской зоне запасы воды в снежном покрове на большей части территории около и ниже среднемноголетних значений 67-102% от нормы (64-141% от прошлого года).

Исходя из предварительного анализа гидрометеорологической ситуации, синоптики предполагают, что, если погодные условия марта-мая будут близки к среднемноголетним показателям, наивысшие уровни воды весеннего половодья в большинстве рек Челябинской областей могут находиться в пределах от нормы до 1 метра выше нормы.

«В период половодья, а также паводков местами вода будет выходить на пойму. В поймах отдельных рек вероятно возникновение неблагоприятных явлений (подтопление участков автодорог, мостов, садовых участков и отдельных жилых домов в пониженных местах). При дружной весне наиболее неблагоприятная обстановка может сложится в бассейнах рек Уй, малых рек горнозаводской зоны и юга Челябинской области. В период вскрытия на отдельных участках рек существует вероятность образования заторов льда, местами с резкими подъемами уровней воды», – предупреждают в Челябинском ЦГМС.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от фактической температуры воздуха и количества осадков в период активного снеготаяния, подчеркнули синоптики.

Челябинск

