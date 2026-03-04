Горнолыжному курорту в Кусе добавили интернет-скорости

На горнолыжном курорте в Кусе ускорили интернет.

Гости центра активного отдыха «Евразия» в городе Кусе Челябинской области теперь могут пользоваться скоростным мобильным интернетом и голосовой связью даже при повышенной нагрузке на сеть. Инженеры «МегаФона» запустили новую базовую станцию на вершине горы для удобства лыжников, райдеров и отдыхающих в отелях. Благодаря новому оборудованию максимальная скорость передачи данных достигает теперь 80 Мбит/с.

Сигнал распространятся на лыжные трассы, зону фрирайда, трассу для тюбинга, гостевые дома и отели. Зима и начало весны – традиционно наиболее популярное время для посещения центра активного отдыха, именно в этот период посетители активно пользуются цифровыми сервисами.

По подсчетам аналитиков на основе обезличенных данных, ежедневно гости курорта потребляют объем трафика, сопоставимый с отправкой более 5 тысяч фотоснимков. Наибольшая нагрузка на телеком-инфраструктуру приходится на выходные и праздничные дни. Так, 22 февраля число пользователей выросло в 2 раза по сравнению со среднедневными показателями.

Всесезонный центр активного отдыха находится на границе с заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль», в 30 минутах езды от Златоуста. Кроме южноуральцев, на склонах здесь можно встретить жителей соседних регионов – Свердловской и Курганской областей.

«Мы планомерно развиваем нашу сеть в туристических местах Челябинской области, чтобы местные жители и гости региона могли в любой момент воспользоваться цифровыми услугами, поделиться своими эмоциями после прохождения трассы в соцсетях или связаться с родственниками. Ранее мы уже улучшили телеком-инфраструктуру на базе отдыха недалеко от озера Увильды, теперь новое оборудование появилось на горнолыжном курорте в Кусе», – прокомментировал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

