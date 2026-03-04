В Карабаше – снова масштабная авария на тепловых сетях. Введен режим повышенной готовности

Жители трех десятков многоквартирных домов в Карабаше вновь остались без тепла и горячей воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карабаша контролирует ход устранения коммунальной аварии, приведшей к отключению теплоснабжения в двух микрорайонах города.

«В результате аварийной ситуации жители 31 многоквартирного дома, школа, детский сад и социальные объекты остаются без отопления», – уточнили в прокуратуре.

По информации мэрии Карабаша, ремонтные работы на тепловых сетях муниципалитета начались сегодня, 4 марта, в 8:00. На тот момент подача теплоносителя была прекращена жителям второго микрорайона.

В 9:00 власти Карабаша объявили о введении локального режима функционирования повышенной готовности. «Причины введения режима: проведение ремонтных работ на центральной тепловой магистрали по улице Металлургов, а также неблагоприятные метеорологические условия», – заявили в городской администрации

Напомним, в январе текущего года в Карабаше уже устраняли крупную аварию на тепловых сетях. При этом порыв произошел на той же улице Металлургов, а без теплоснабжения остались первый и второй микрорайоны города (31 многоквартирный дом, 7 торговых объектов, школа и детский сад).

Тогда последствия коммунального ЧП устраняли с 20 по 29 января.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube