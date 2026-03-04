Челябинец, клюнув на выгодное предложение о покупке авто из Европы, остался и без денег, и без машины

45-летний челябинец лишился более 1 миллиона рублей при покупке автомобиля из Европы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 45-летний житель Курчатовского района Челябинска нашел привлекательное предложение о продаже автомобиля из Европы в одном из каналов популярного мессенджера.

Щедрые «менеджеры» обещали низкую цену, быструю доставку и льготную ставку утильсбора. Мужчина связался с неизвестными для обсуждения деталей, после чего заключил договор и перевел часть суммы на указанный ему счет.

Вскоре с челябинцем связался другой «специалист», обрадовав, что машина успешно прошла таможню, и для завершения сделки необходимо перевести остаток денег. В общей сложности мужчина перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей. После получения полной оплаты «менеджеры» перестали выходить на связь. Поняв, что его обманули, южноуралец обратился в полицию.

Следственным подразделением отдела полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

