Суд заставил крупного подрядчика Челябинской области вернуть 135 миллионов рублей государству

Суд взыскал с «Урал-Сервис-Групп» около 135 миллионов рублей, полученные компанией по фиктивной сделке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, арбитражный суд региона признал ничтожным дополнительное соглашение о выполнении работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог, заключенное между АО «Южуралмост» и ООО «Урал-Сервис-Групп».

«В ходе надзора установлено, что дополнительное соглашение к договору оказания услуг является мнимым и заключено с целью, противной основам правопорядка и нравственности», – рассказали в надзорном ведомстве.

Контракт был фиктивным, сочли в суде. Дело в том, что в марте 2019 года ФАС России оштрафовала за нарушение антимонопольного законодательства АО «Южуралмост» более чем на 457 миллиона рублей.

Однако бенефициары предприятия не горели желанием выплачивать почти полумиллиардную задолженность. В какое-то время было решено сформировать у компании фиктивную задолженность и инициировать контролируемую процедуру банкротства. Для этого АО «Южуралмост» заключило с аффилированным ему ООО «Урал-Сервис-Групп» фиктивное дополнительное соглашение на сумму около 135 миллионов рублей.

УСГ вышла на арену в том же 2019 году – поначалу имея в штате всего одного человека. Учредителями общества на тот момент были московская компания «Ойкумена» и ряд физических лиц, в том числе директор «Южуралмоста» Александр Зырянов. В декабре 2019 года в УСГ перешли почти все работники челябинского подразделения «Южуралмоста».

А в 2022 году все та же «Урал-Сервис-Групп» выступила инициатором банкротства «Южуралмоста», после того как его собственникам не удалось добиться ликвидации компании.

Целью банкротства, уверены в прокуратуре, могло быть списание штрафов ФАС и других долгов «Южуралмоста».

Суд согласился с позицией надзорного ведомства, признал сделку ничтожной и постановил полученные ООО «Урал-Сервис-Групп» по сделке около 135 миллионов рублей обратить в доход государства.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск

