Гулять – так гулять! 16% южноуральцев продлят отдых на 8 Марта за счет отгулов и отпусков

Число южноуральцев, решивших подольше отдохнуть в мартовские праздники, выросло вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , каждый шестой работающий россиянин намерен взять отгулы или присоединить дни отпуска, чтобы продлить отдых на Международный женский день. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Напомним, в текущем году 8 Марта выпадает на воскресенье, и россиян ждет сразу три выходных дня. Но 16% участников опроса планируют отдыхать еще дольше.

Кстати, вполне вероятно, что эта цифра увеличится: лишь 61% респондентов заявили, что продлевать выходные не собираются, еще 11% пока не определились с решением.

Чаще других брать дополнительные дни к празднику собираются молодые люди до 34 лет (18%), а также респонденты с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц (20%).

Интересно, что мужчинам идея продлить отдых на 8 Марта нравится даже больше, чем женщинам: отгулы или отпуск с 10 марта планируют 17% кавалеров – против 16% дам. Кстати, желающих отдохнуть дольше на 23 февраля среди мужчин также было больше (16% против 11% среди женщин). При этом среди женщин больше тех, кто пока не принял решения: 13% еще не знают, будут ли продлевать отдых (среди мужчин таких 10%).

В прошлом году, когда 8 Марта выпадало на субботу, а выходной переносили на июнь, продлевать отдых собирались лишь 8% россиян.

Челябинск

