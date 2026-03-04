Гулять – так гулять! 16% южноуральцев продлят отдых на 8 Марта за счет отгулов и отпусков

Число южноуральцев, решивших подольше отдохнуть в мартовские праздники, выросло вдвое.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый шестой работающий россиянин намерен взять отгулы или присоединить дни отпуска, чтобы продлить отдых на Международный женский день. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Напомним, в текущем году 8 Марта выпадает на воскресенье, и россиян ждет сразу три выходных дня. Но 16% участников опроса планируют отдыхать еще дольше.
Кстати, вполне вероятно, что эта цифра увеличится: лишь 61% респондентов заявили, что продлевать выходные не собираются, еще 11% пока не определились с решением.
Чаще других брать дополнительные дни к празднику собираются молодые люди до 34 лет (18%), а также респонденты с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц (20%).
Интересно, что мужчинам идея продлить отдых на 8 Марта нравится даже больше, чем женщинам: отгулы или отпуск с 10 марта планируют 17% кавалеров – против 16% дам. Кстати, желающих отдохнуть дольше на 23 февраля среди мужчин также было больше (16% против 11% среди женщин). При этом среди женщин больше тех, кто пока не принял решения: 13% еще не знают, будут ли продлевать отдых (среди мужчин таких 10%).
В прошлом году, когда 8 Марта выпадало на субботу, а выходной переносили на июнь, продлевать отдых собирались лишь 8% россиян.
