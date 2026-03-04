Экс-глава челябинского комитета культуры останется под арестом

Экс-председателю комитета по культуре Челябинска Элеоноре Халиковой продлили меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , суд продлил чиновнице меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 8 мая.

Напомним бывшего руководителя комитета по культуре Челябинска Элеонору Халикову задержали 5 декабря, через неделю после отставки с поста председателя комитета по культуре. Чиновницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По данным следствия, именно она «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» дала указание директору Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина Жазиту Нургазинову заключить договор на приобретение аттракционов на сумму свыше 86 миллионов рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии, выделенной на развитие и благоустройство учреждения.

В итоге парк стал собственником 68 объектов, ранее находившихся у него в аренде. При этом Элеонора Халикова прекрасно знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки «Гулливер» планировались работы по сносу объектов капитального строительства, малых архитектурных форм и тех самых аттракционов, так что экономической целесообразности в их приобретении не было.

Кроме того, Халикова знала, считают следователи, что часть конструкций была значительно изношена и продавалась по заведомо завышенной стоимости.

В начале декабря экс-чиновницу отправили в СИЗО. Однако через два месяца суд решил смягчить меру пресечения, заменив содержание под стражей домашним арестом.

Челябинск

