Хозяин южноуральской турбазы, где на детей рухнули ворота, предстанет перед судом

История с падением металлических ворот на юных фигуристов в Кыштыме дошла до суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в суд направили уголовное дело в отношении 53-летнего предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Челябинской области и регионального следственного комитета СКР.

Напомним, инцидент произошел 26 июня прошлого года на базе отдыха, расположенной на территории Кыштыма. Группа детей приехали с родителями под Кыштым на спортивные сборы по фигурному катанию из Тюмени.

На базе отдыха родители спортсменов сняли два домика. При заселении их предупредили, что открывать и закрывать ворота придется самим.

Спустя несколько дней сборов, фигуристки с родителями вернулись с занятий и зашли на территорию домиков. Три девочки, шедшие позади, стали закрывать ворота. В это время конструкция, не имевшая, по словам взрослых, упора сверху и снизу, съехала с рельсов и упала на детей. Одна из девочек успела отскочить в сторону, две семилетних спортсменки попали под удар. Одна из них получила открытый перелом голени, что эксперты расценили как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск

