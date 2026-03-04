«Торг уместен!» Гипермаркет на северо-западе Челябинска выставили на продажу

Известный челябинский предприниматель продает еще один свой актив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на продажу выставили гипермаркет «Теорема», расположенный на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе Челябинска. Объявление об этом размещено на одном из бизнес-маркетплейсов.

Потенциальным покупателям предлагается приобрести за 1,35 миллиарда рублей 100% доли в уставном капитале ООО «Астреб», в собственности которого находится торговый центр «Теорема».

Общая площадь здания составляет 13,2 тысячи квадратных метров. В торговом комплексе размещаются продуктовый гипермаркет, гипермаркеты электроники и товаров для праздника, кафе, ювелирные отделы, отделы одежды. Среднесуточная посещаемость ТЦ, по словам владельцев, составляет 4 тысячи человек.

При этом продавец готов продать и просто здание. Но тогда цена будет увеличена на сумму налогов, отмечается в объявлении, открывающемся предложением «Торг уместен!».

Собственником ООО «Астреб» с 2016 года является бизнесмен Владимир Ланде.

Отметим, это не первый торговый центр, выставленный на продажу бизнесменом. С 2020 года он пытается продать ТРК «Фокус», также расположенный в Курчатовском районе Челябинска. Шесть лет назад комплекс предлагали приобрести за 3,5 миллиарда рублей. В 2022 году цену снизили до 2,7 миллиарда рублей. В 2024 году ТРК сняли с продажи. Летом прошлого года вновь появилась информация, что хозяин готов расстаться с торговым центром за 2,7 миллиарда рублей. Однако покупателя найти не смогли.

Челябинск

