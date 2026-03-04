Челябинск сковали десятибалльные пробки

Из-за продолжающегося снегопада Челябинск встал в десятибалльных пробках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , к вечеру в Челябинске вновь усилился снегопад.

В результате в вечерний «час пик» автомобильные пробки образовались практически во всех районах города. Особенно сложной является ситуация в центре города.

В «час пик» плотность движения сервис «Яндекс.Пробки» оценивал в 10 баллов. На 19:00 (местное время) на дорогах областного центра сохраняются 9-балльные пробки.

Наиболее затруднено движение на проспектах Победы, Ленина и Комсомольском, а также на улицах Энгельса, Тимирязева, Труда, Братьев Кашириных, Либкнехта, Доватора, Куйбышева, Машиностроителей.

Есть заторы также на Свердловском проспекте, улицах Чичерина, 40-летия Победы, Косарева, Университетской Набережной, Лесопарковой, Островского, Молдавской и Свердловском тракте.

Напомним, сегодня, 4 марта, в мэрии Челябинска сообщили, что за минувшие сутки в городе выпало от 12,5 до 14 миллиметров осадка, при этом месячная норма в марте – 15 миллиметров.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube