Движение по М-5 в Челябинской области снова закрыли

Движение автобусов и фур по южноуральскому участку федеральной трассы закрыли до утра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временное ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» ввели сегодня, 4 марта, в 19:00 в связи с продолжающимся снегопадом.

С этого часа движение автобусов и маршрутных такси (пригородные и междугородние рейсы), а также грузовых машин, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, на участке км 1799+500 – км 1548+651 (от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль) запрещено.

Предварительно, запрет будет снят завтра, 5 марта, в 9:00. Однако действие ограничений может быть продлено.

Напомним, вторые сутки на Южном Урале продолжаются снегопады. По прогнозам Челябинского гидрометцентра, предстоящей ночью в регионе продолжатся осадки в виде небольшого, местами умеренного снега, в отдельных районах ожидаются метели, на дорогах снежные заносы. Днем синоптики обещают местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедицу от наката.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube