5 марта ожидаются следующие события – Челябинск

05.03.2026, четверг

09:25 Челябинск – Глава города Алексей Лошкин посетит Челябинский институт Просвещения после его капитального обновления (отъезд представителей СМИ от администрации города, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:30 Челябинск – Мастер-класс «Букет для мамы» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:45 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Сегодня праздник у девчат» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию «Калужской куклы-мотанки на исполнение желаний» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а) (по записи)

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Реабилитация и социальная адаптация бывших осужденных» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Литературная гостиная «Праздник женского очарования» для участников клуба «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка. Волшебный букет для любимой мамы» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

14:00 Челябинск – Практикум «Магазин приложений PlayMarket» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Занятия-консультации «Справочно-правовые системы – ваши правовые помощники» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Настольная игра «Крепость духа» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка в технике трафаретного рисования» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

16:00 Челябинск – «Венок дружбы»: мастер-класс по изготовлению цветов из органзы, поэтическая гостиная – стихи известных классиков, авторские произведения и живое музыкальное сопровождение (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

17:00 Челябинск – Праздничный концерт для матерей и жен ветеранов и участников специальной военной операции «Весна – это музыка!», посвященный Международному женскому дню (Зал камерной и органной музыки «Родина», ул. Кирова, 78)

17:00 Челябинск – Встреча клуба English lab: «Magic at your fingertips» мастер-класс для детей по созданию букета из бабочек (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Встреча для родителей с психологом Марией Кривоусовой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

19:00 Челябинск – Премьерный концерт «Куба – любовь моя!» (детская филармония Челябинской области им. А.А. Абдурахманова, ул. Солнечная, 5)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube