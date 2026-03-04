«Трактор» разгромил нижегородское «Торпедо»

Челябинский «Трактор» в Нижнем Новгороде не оставил шансов «Торпедо» – 5:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже на 5-й минуте встречи гости открыли счет.

Василий Глотов от борта перевел шайбу в центр Джошу Ливо, тот ушел от игрока хозяев и, продвинувшись вперед, от души пальнул в ближнюю девятку – 1:0.

На 26-й минуте Джош оформил «дубль», после передачи Александра Кадейкина с близкого расстояния поразив ворота «Торпедо» – 2:0, «Трактор» увеличивает отрыв.

А три минуты спустя уже Александр Кадейкин с подачи Джоша Ливо забрасывает третью шайбу в ворота нижегородцев.

Но во второй части второго периода челябинцам приходится несладко: сначала на скамью штрафников отправился Логан Дэй, а через 15 секунд Михал Чайковски за подножку сопернику и спор с арбитром получил 2+2+10+20 минут штрафа. «Черно-белые» остались втроем. Гости выдерживают напор «торпедовцев», но, едва только Дэй вернулся на площадку, как в штрафной бокс отправился Сергей Телегин, и челябинцы вновь остались втроем против пятерых игроков «Торпедо». Но и в этот раз южноуральцам удалось отбиться. А на 37-й минуте Сергей Телегин увеличил отрыв гостей до четырех шайб – 4:0.

В третьем игровом отрезке рисунок игры не изменился. Челябинцы удерживали инициативу. На 57-й минуте Андрей Светлаков реализовал очередное численное преимущество «Трактора» – 5:0, и это третья шайба, заброшенная гостями в большинстве.

Итог – 5:0, безоговорочная победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

