В Челябинской области закрыто движение по федеральным трассам

На южноуральских участках федеральных трасс закрыто движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в связи с продолжающейся непогодой продлено ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал».

Напомним, с 19:00 среды, 4 марта, движение автобусов и маршрутных такси (пригородные и междугородние рейсы), а также грузовых машин, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, на участке км 1799+500 – км 1548+651 (от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль) запрещено.

На данный момент предварительное время снятия запрета перенесено на 15:00 четверга, 5 марта.

Кроме того, в ГАИ сообщили, что в настоящее время на участке с 1685 по 1636 км автодороги М-5 «Урал» в Саткинском и Катав-Ивановском районах в связи с обильным снегопадом наблюдаются затруднения в движении. Объезд данного участка возможен через населенные пункты Бакал, Сатка, Катав-Ивановск, Первуха.

Также введены ограничения еще по одной федеральной трассе: в связи с проведением демонтажа рамной конструкции на участке с 31+600 до 32+200 км автодороги «Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск» с 10:00 до 12:00 движение транспорта полностью перекрыто.

Объехать данный участок можно через поселок Лазурный и село Миасское.

Челябинск, Виктор Елисеев

