Экопарк за 132 миллиона рублей в Троицке потерялся под снегом

Экопарк за 132 миллиона рублей в Троицке превратился в снежный пустырь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители южноуральского Троицка остались без места для отдыха и прогулок. Зимой 2025-26 года благоустроенное не так давно общественное пространство оказалось завалено снегом.

«Судя по всему, за зиму его ни разу полноценно не чистили», – отмечают общественники. Подтверждают подозрения активистов сделанные ими фотографии. При всем желании отыскать на снимках скамейку или малую архитектурную форму невозможно: укутанное ровным слоем снега пространство пересекают лишь тропинки.

«Экопарк на полуострове за 5‑м микрорайоном в Троицке должен был стать украшением: работы выполнены за 132 миллиона рублей, заказчик – управление по капитальному строительству Троицка, вся сумма оплачена. Вопрос: для чего были такие траты, если посещать парк с комфортом, по сути, невозможно?» – возмущенно заявляют общественники.

Активисты обратились в администрацию Троицка. «Необходимо побудить ответственную организацию обеспечить надлежащее содержание объекта», – настаивают они.

Челябинск

