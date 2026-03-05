В Челябинской области директора фирмы задержали за мошенничество при сносе аварийного жилья

Челябинские полицейские задержали бизнеследи по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении муниципального контракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка выяснили, что в период с декабря 2022 по февраль 2023 года генеральный директор компании, специализирующейся на сносе капитальных строений, умышленно завысила объемы выполненных работ в Миассе. 40-летняя предпринимательница представила поддельную справку об утилизации строительного мусора, указав в ней недостоверные сведения о массе отходов.

В результате на счет организации из бюджета города перечислили на 213 тысяч рублей больше, чем следовало.

Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве. На имущество бизнесвумен наложен арест на общую сумму 350 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

