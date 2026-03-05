Уральские металлурги перешли от ожидания к прогнозированию неисправностей оборудования

За два года на ММК реализовано 19 проектов предиктивной диагностики оборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», эту информацию озвучили в ходе состоявшегося в Москве III Федерального форума «Корпорации в цифре», на котором руководитель проектов цифровизации ТОиР ММК, директор ООО «Предикта» Станислав Гордеев и заместитель директора ООО «Предикта» Андрей Ершов поделились опытом по созданию и внедрению систем предиктивной аналитики в сфере технического обслуживания и ремонта (ТОиР) металлургического оборудования.

В основе систем предиктивной аналитики лежат технологии интернета вещей (IoT), киберфизические системы, искусственный интеллект и машинное обучение, которые используются для анализа данных с датчиков (вибрация, температура, давление). В собранных данных выявляются закономерности, что позволяет сделать прогноз о том, какие неисправности и с какой вероятностью могут возникнуть в будущем. Таким образом, происходит переход от планового к предсказательному обслуживанию, основанному на прогнозе проблем с оборудованием.

Для внедрения этих технологий на ММК создана беспроводная инфраструктура интернета вещей, сформирован внутренний центр компетенций, разработаны собственные IoT-модули и в существующие процессы ТОиР интегрированы системы автоматизации. Особое внимание уделили обеспечению качества данных и построению моделей машинного обучения.

В 2024-2025 года в компании реализовали 19 проектов предиктивной диагностики. В их числе – системы контроля теплового состояния корпуса доменной печи, диагностика механического оборудования прокатных цехов, а также насосного оборудования цеха водоснабжения. Благодаря прогнозированию возможных неисправностей простои оборудования удалось сократить, а также оптимизировать затраты на ремонт. Как результат – повысилась и эффективность производства.

Системы предиктивной диагностики разработаны на базе отечественного программно-аппаратного комплекса Predicta Smart Monitoring (PSM): решение для мониторинга состояния электродвигателей, насосов, редукторов и иного технологического оборудования.

В настоящее время эта технология внедрена во всех ключевых переделах предприятия и продемонстрировала масштабируемость решений в условиях крупного металлургического комбината и возможность их применения в качестве рыночного продукта в других отраслях.

Челябинск

