Снегопады продлятся на Южном Урале до конца недели

Челябинскую область продолжит засыпать снегом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, следующие три дня в регионе сохранится непогода.

В пятницу, 6 марта, будет облачно с прояснением. Ночью местами небольшой снег. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на крайнем западе и крайнем юге временами мокрый. На отдельных участках дорог гололедица, ночью и утром в отдельных районах туманы.

Ветер северо-восточный с переходом на южный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -22, -27 градусов по Цельсию, на юге и крайнем западе -12, -17. Днем -5, -10 градусов, на крайнем западе и крайнем юге до -1.

В Челябинске завтра днем также ожидается небольшой снег. Ночью и утром возможны туманы. Температура воздуха ночью 23-25 градусов ниже нуля, днем -8, -10.

Небольшой и умеренный снег прогнозируют синоптики также в субботу, 7 марта, и воскресенье, 8 марта. Зато в эти дни ощутимо потеплеет: в субботу столбик термометра не опустится ниже -16, в ночь на воскресенье будет 13-18 градусов ниже нуля, в низинах – до -23. Но усилится и скорость ветра, порывы которого могут достигать 13 метров в секунду 7 марта и 15 метров в секунду – 8 марта.

Днем в субботу в южной части области воздух прогреется до +1 градуса, на севере ожидается -3, -8 градусов. В воскресенье синоптики обещают 4-9 градусов ниже нуля.

В южноуральской столице также в предстоящие выходные потеплеет и будет ветрено. Ночью субботы будет -11, -13 градусов, в воскресенье – 15-17 градусов ниже нуля. Днем 7 марта ожидается -3, -5 градусов, 8 марта – 5-7 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

