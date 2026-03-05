Непрошенные гости напали на инспектора в парке «Зюраткуль»

В «Зюраткуле» нарушители напали на сотрудника парка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зюраткуль», компания из трех мужчин и трех женщин на снегоходах появилась на кордон «У трех вершин» со стороны ледяного фонтана.

Так как въезд на снегоходах в национальный парк запрещен, сотрудник парка сделал им замечание. Ему ответили агрессией и нецензурной бранью.

«Кульминацией стал открытый грабеж: у сотрудника парка вырвали из рук телефон и скрылись в направлении автодороги «Меседа – Тюлюк», – рассказали в учреждении.

В настоящее время ведется административное расследование. Личности непрошенных гостей устанавливаются.

В парке напоминают, что движение снегоходов на территориях особо охраняемых природных территорий запрещено федеральным законодательством. «Шум техники пугает диких животных, нарушает пути их миграции и зимовку. Кроме того, создается угроза для туристов на пеших маршрутах», – отметили сотрудники заповедника.

Штрафы за подобные нарушения для физических лиц значительны, а в случае причинения ущерба природе наступает уголовная ответственность.

Челябинск, Виктор Елисеев

