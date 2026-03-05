Женщины все чаще покупают себе подарки сами

В России стали реже покупать подарки к 8 Марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в преддверии Международного женского дня вырос спрос на услуги в сравнении с прошлым годом. А вот интерес к подаркам снизился. Таковы данные сервиса «Чек Индекс».

Так, в феврале 2026 года спрос на услуги спа-салонов увеличился по сравнению с февралем-2025 на 12%. При этом средний чек вырос на 6% – до 2329 рублей.

Посещение салона красоты подешевело на 7% (средний чек 2918 рублей). Число покупок выросло на 4%.

Услуги турагентств подорожали на 11% (в среднем, 80 697 рублей). Но и их продажи увеличились на 8%.

Что касается подарков, рост покупок в текущем году отмечается лишь в двух категориях: мягкие игрушки (выросли в цене на 7%, средняя цена снизилась на 6%, до 609 рублей) и спорттовары (средний чек 4634 рублей, на 8% выше, чем в прошлом году, число покупок выросло на 4%).

В остальных сегментах продажи снизились. Товары магазинов подарков и сувениров покупали на 6% реже (цена на таких подарки выросла на 3% – до 681 рублей). Средний чек на букет цветов вырос до 3970 рублей (+6%), а спрос на них упал на 5%.

Шоколад подорожал на 10% (до 130 рублей за плитку). И примерно на столько же (9%) снизилось число покупок.

Парфюмерия и косметика выросли в цене на 6% (до 3690 рублей). А спрос на такие товары снизился на 8%. Подарочные сертификаты также вызывают все меньший интерес (число покупок упало на 6%) при росте среднего чека на 8% – до 2930 рублей, на 8% выше, чем в прошлом году.

Еще одним чемпионом по росту цен стали ювелирные изделия и бижутерия (средний чек 10495 рублей, на 10% выше, чем в прошлом году). Но на продажах это сказалось не столь значительно (снижение на 3%).

Аналитики отмечают, что в 2026 году покупатели стали более осознанно подходить к выбору подарков. «Заметно продолжение тенденции подарков «для себя», прежде всего в сфере услуг. Похожая картина наблюдалась и в рамках Дня защитника Отечества. Все больше мужчин и женщин делают подарки «самим себе», или детям», – отмечают в «Чек Индексе».

Среди прочего, по мнению экспертов, на снижение интереса к подаркам влияние оказывает охлаждение потребительского спроса в целом.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube