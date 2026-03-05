Движение по Худякова и прилегающим к ней улицам в Челябинске заблокировано из-за тройного ДТП

Челябинские автомобилисты увязли в пробке из-за массовой аварии в районе Шершневской плотины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в жесточайшей пробке автомобили встали после ДТП, произошедшего на мосту в через реку Миасс в районе Шершневского водохранилища, где столкнулись три машины.

По словам очевидцев, участники ДТП перегородили почти весь проезд, который автолюбители используют для проезда с улицы Худякова на северо-запад Челябинска через Университетскую набережную. Поняв, что проехать по дороге практически невозможно, автомобилисты стали разворачиваться и пытаться объехать растущую пробку, заблокировав и другие трассы – в том числе на улице Гостевой в поселке Шершни.

В итоге движение стоит на протяжении всей улицы Худякова и части улицы Доватора (до улицы Шаумяна). Практически не двигаются автомобили на улицах Лесопарковой, Энтузиастов и Энгельса на все их протяжении. Движение по дороге, соединяющей улицы Худякова и Университетская набережная также заблокирована.

К этому добавились и автомобильные пробки, возникшие в «час пик». Очень плотный поток машин идет почти по всем магистралям в центре города. Традиционно крайне сложная ситуация на Свердловском проспекте, улице Братьев Кашириных и проспекте Победы.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube