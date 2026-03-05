Челябинка сломала ногу, поскользнувшись у остановки общественного транспорта в центре

В центре Челябинска девушка сломала ногу, упав на тротуаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 5 марта, на тротуаре вблизи остановки «Детский мир». Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Молодая челябинка упала и повредила ногу. По словам горожан, девушка сломала правую ногу, и причиной ЧП могла стать неудовлетворительная очистка тротуаров от снега.

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь. Челябинку госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube