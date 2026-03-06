6 марта ожидаются следующие события – Челябинск

06.03.2026, пятница

09:00 Челябинск – Пресс-тур в Челябинскую поисковую кинологическую службу им. Даниила Махмудова (Сбор СМИ у здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Интенсив для депутатов – ветеранов СВО, избранных в органы власти (Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», ул. Труда, 173)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Викторина «Элеганс и интеллект» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Праздничная программа «Сияй как весна» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Музыкально-поэтический вечер «Все женщины прекрасны» в клубе «Три Д» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Т-игра «Территория счастливых женщин» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Творческая мастерская «К 8 Марта» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

16:30 Челябинск – Киносеминар «Человек в контексте современности»: показ и обсуждение одного из трех фильмов Йоргоса Лантимоса: «Лобстер», «Фаворитка» или «Бугония» в рамках киносеминара «Человек в контексте современности» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для гостей серебряного возраста «Весенний движ» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

17:00 Челябинск – Девичник «Я – Женщина» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

18:00 Челябинск – Смотрим кино «Ходячий замок» и обсуждаем книгу в пижамах (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (требуется запись в группе «Читающий ЛИС»)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт «Весенний переполох» (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2а)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт «С любовью к женщине» (ДК «Новосинеглазово», пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт «Чего хочет женщина?» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт «Ее величество – женщина» (ДК «Сокол», пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)

