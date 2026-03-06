Сильный снег и метели возобновятся на Южном Урале во второй половине дня

В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, во второй половине дня пятницы, 6 марта, в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами сильная.

Южноуральцам рекомендуют воздержаться от дальних и несрочных поездок.

Если от поездки отказаться нельзя, водителям советуют при движении снизить скорость до минимальной, безопасной, а также увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Также в дороге необходимо включить противотуманные фары и ближний свет и избегать резких маневров и торможений. Кроме того, южноуральцев призывают быть предельно внимательны к пешеходам и другим участникам движения.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге жители региона могут позвонить по телефону 112 или обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube