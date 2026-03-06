«Четвертый день в холодных коробках…» В Карабаше заявили о новой аварии на теплосетях

Власти Карабаша сообщили об очередной аварии на тепловых сетях на улице Металлургов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , новое коммунальное ЧП, оставившее без отопления и горячей воды более 30 домов в Карабаше произошло сегодня, 6 марта, утром. Об этом сообщили городские власти.

«Сегодня утром, в 8:10, сотрудники компании ООО «Перспектива» снова обнаружили повреждения центральной теплотрассы в районе дома №15/1 по улице Металлургов, – говорится на официальной странице мэрии Карабаша в социальных сетях. – На данный момент производится слив теплоносителя и подготовка к сварочным работам. Предварительная оценка специалистов показывает, что работы займут примерно 5-6 часов. Ориентировочный срок завершения ремонта – около 14:00 сегодняшнего дня».

Ранее об аварии на тепловых сетях в городской администрации сообщали утром 4 марта. Тогда ход устранения аварии взяла на контроль прокуратура Карабаша. «В результате аварийной ситуации жители 31 многоквартирного дома, школа, детский сад и социальные объекты остаются без отопления», – уточнили в прокуратуре.

Об устранении коммунального ЧП в мэрии сообщили в тот же день, заявив, что в 16:40 ресурсная организация начала заполнение тепловой сети. Однако, по словам местных жителей, отопление в квартирах не появилось и к 22:00.

Если верить словам горожан, комментирующим уже сегодняшнее сообщение, жилые помещения, по крайней мере, у некоторых из них, так и не успели прогреться к моменту очередной аварии.

«Жители города четвертый день в холодных коробках, дети, инвалиды, старики… Почему после первой аварии не предприняли все ,чтобы это не повторилось?» – возмущаются карабашцы.

Напомним, в январе текущего года в Карабаше уже устраняли крупную аварию на тепловых сетях. При этом порыв произошел на той же улице Металлургов, а без теплоснабжения остались первый и второй микрорайоны города (31 многоквартирный дом, 7 торговых объектов, школа и детский сад).

Тогда последствия коммунального ЧП устраняли с 20 по 29 января.

В мэрии Карабаша сообщили, что работы по замене теплотрассы на улице Металлургов ресурсоснабжающая компания планирует выполнить летом.

Челябинск, Виктор Елисеев

