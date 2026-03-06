Почти каждая вторая уралочка мечтает сбежать из дома на 8 Марта

39% женщин УрФО планируют путешествие на 8 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 44% женщин в России планируют путешествие на 8 марта. Среди жительниц УрФО таких чуть меньше – 39%. Таковы результаты опроса «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы».

При этом 55% из мечтающих о путешествии в женский праздник получают информацию о выгодных предложениях от родственников или друзей, а 32% предпочитают искать ее в социальных сетях.

Среди молодых участниц опроса (в возрасте 18-24 и 35-44 года) отправиться в туристическую поездку намерены больше половины. В основном женщины отправятся в путешествие с семьей (43%) или со второй половинкой (26%). Реже россиянки выбирают на 8 марта поездки с друзьями или путешествия в одиночку – такой ответ дали по 14% из тех, кто планирует «сбежать» из дома на праздники.

Согласно статистике бронирований на платформе, самыми популярными направлениями на 8 марта с большим отрывом станут Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Подмосковье. Кроме них в топ-5 вошли Краснодарский край, Татарстан и Ставрополье. Кстати, за год среди десяти самых популярных регионов заметнее всего вырос интерес к Челябинской области (+6 позиций), соседней с нею Свердловской (+3) и Татарии (+2).

В среднем опрошенные россиянки готовы потратить на поездку к 8 марта 24 тысячи 400 рублей, бюджет свыше 30 тысяч рублей закладывают 29% респонденток.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube