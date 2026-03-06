В Челябинской области перевернувшийся грузовик блокировал движение по М-5 в сторону Башкирии

В ГАИ заявили о затруднении движения на федеральной трассе М-5 в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной проблем на автодороге стала автомобильная авария: на 1577 километре трассы опрокинулась фура.
В связи с этим движение по автодороге М-5 в сторону Башкирии временно ограничено.
Для бесперебойного проезда легковых автомобилей организован объезд черезгорода Сим, Миньяр и Аша.
Движение в сторону города Челябинска осуществляется в обычном режиме, без затруднений.
Экипажи ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия на данном участке.
Госавтоинспекция призывает водителей проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Челябинск, Виктор Елисеев
