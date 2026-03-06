В Челябинской области перевернувшийся грузовик блокировал движение по М-5 в сторону Башкирии

В ГАИ заявили о затруднении движения на федеральной трассе М-5 в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной проблем на автодороге стала автомобильная авария: на 1577 километре трассы опрокинулась фура.

В связи с этим движение по автодороге М-5 в сторону Башкирии временно ограничено.

Для бесперебойного проезда легковых автомобилей организован объезд черезгорода Сим, Миньяр и Аша.

Движение в сторону города Челябинска осуществляется в обычном режиме, без затруднений.

Экипажи ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия на данном участке.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube