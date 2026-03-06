Миасские чиновники больше 10 лет тянут с обеспечением земли для многодетных семей инфраструктурой

Мэрия Миасса не смогла оспорить решение суда, обязавшего чиновников обеспечить инфраструктурой земельные участки, выданные многодетным семьям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , больше 10 лет многодетные семьи из Миасса не могут использовать выделенные им по закону земельные участки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Землю под строительство южноуральцы получили еще в 2014 году. Но возвести на них дома не могут: до сих пор отсутствует необходимая инфраструктура – нет ни дорог, ни электричества. Одна из таких семей обратилась в аппарат омбудсмена в 2023 году.

Г-жа Сударенко напомнила: еще в 2017 году Конституционный суд России указал, что возлагать на многодетных, получивших земельный участок, дополнительные финансовые затраты, связанные с их инфраструктурным оснащением, недопустимо, так как это могло бы обесценить саму эту меру социальной поддержки. Но миасских чиновников это не смущало.

«В течение длительного времени рекомендации уполномоченного по правам человека в Челябинской области и представление прокурора Миасса не исполнялись – нам не отказывали, но и конкретные сроки реализации не устанавливали», – рассказала омбудсмен.

В итоге прокуратура Миасса обратилась в суд. Судебный процесс был небыстрым, назначались экспертизы, ответчик настойчиво возражал и даже обжаловал решение Миасского городского суда, которым на администрацию города возложена обязанность организовать обеспечение земельных участков инженерно-транспортной инфраструктурой в течение 24 месяцев со дня вступления в силу решения суда.

На этой неделе Челябинский областной суд отклонил жалобу администрации Миасса и начался отсчет времени, отведенного на восстановление прав многодетных семей.

Челябинск, Виктор Елисеев

