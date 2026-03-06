Миасские чиновники больше 10 лет тянут с обеспечением земли для многодетных семей инфраструктурой

Мэрия Миасса не смогла оспорить решение суда, обязавшего чиновников обеспечить инфраструктурой земельные участки, выданные многодетным семьям.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше 10 лет многодетные семьи из Миасса не могут использовать выделенные им по закону земельные участки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
Землю под строительство южноуральцы получили еще в 2014 году. Но возвести на них дома не могут: до сих пор отсутствует необходимая инфраструктура – нет ни дорог, ни электричества. Одна из таких семей обратилась в аппарат омбудсмена в 2023 году.
Г-жа Сударенко напомнила: еще в 2017 году Конституционный суд России указал, что возлагать на многодетных, получивших земельный участок, дополнительные финансовые затраты, связанные с их инфраструктурным оснащением, недопустимо, так как это могло бы обесценить саму эту меру социальной поддержки. Но миасских чиновников это не смущало.
«В течение длительного времени рекомендации уполномоченного по правам человека в Челябинской области и представление прокурора Миасса не исполнялись – нам не отказывали, но и конкретные сроки реализации не устанавливали», – рассказала омбудсмен.
В итоге прокуратура Миасса обратилась в суд. Судебный процесс был небыстрым, назначались экспертизы, ответчик настойчиво возражал и даже обжаловал решение Миасского городского суда, которым на администрацию города возложена обязанность организовать обеспечение земельных участков инженерно-транспортной инфраструктурой в течение 24 месяцев со дня вступления в силу решения суда.
На этой неделе Челябинский областной суд отклонил жалобу администрации Миасса и начался отсчет времени, отведенного на восстановление прав многодетных семей.
Челябинск, Виктор Елисеев
