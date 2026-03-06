Заболеваемость ОРВИ на Южном Урале почти не снижается

Заболеваемость ОРВИ остается в Челябинской области на высоких значениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, характерный для этого периода года с тенденцией к снижению.

Впрочем, за 9 неделю 2026 года (с 23 февраля по 1 марта) изменений практически нет: в области зарегистрирован 71 случай ОРВИ на 10 тысяч населения. Это почти столько же, что и неделю назад, когда медики зафиксировали 72 случая на 10 тысяч.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость в настоящее время обусловлена, в основном, циркуляцией возбудителей «негриппозной» этиологии: респираторно-синцитиальным вирусом, риновирусом и другими, циркуляция вирусов гриппа сокращается.

Челябинск, Виктор Елисеев

