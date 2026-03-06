Экс-проректор Челябинского института культуры предстанет перед судом за взятку

В Челябинске будут судить бывшего проректора ЧГИК по АХЧ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, бывший проректор Челябинского государственного института культуры по административно-хозяйственной работе обвиняется в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, в июле 2022 года сотрудник ректората получил от представителя ООО «Инженерно-Технический центр» 150 тысяч рублей. Вознаграждение должно было обеспечить беспрепятственную приемку работ по монтажу и обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации в здании института, а также подписание всех необходимых документов без проведения надлежащей проверки качества и объема.

Между тем, в случае, если сигнализация оказалась бы неисправной, это могло поставить под угрозу жизнь и здоровье студентов и сотрудников института.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск

